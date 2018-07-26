Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 4,454 млрд грн

Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на – 5.512 млрд грн, до 738,261 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – сократился на 0,657 млрд грн, нерезидентов – на 0,591 млрд грн, тогда как физлиц увеличился на 0,189 млрд грн.
Официальный курс на 26 июня – 26.626878 грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 23.07
|743320.74
|350325.25
|357465.12
|22152.59
|3655.02
|9722.76
|на 24.07
|743185.89
|350322.94
|357591.95
|22121.81
|3621.57
|9527.61
|на 25.07
|743774.34
|350322.94
|358159.00
|22298.00
|3635.45
|9359.98
|на 26.07
|738261.90
|350322.94
|353704.84
|21640.93
|3824.46
|8768.72
Данные: НБУ