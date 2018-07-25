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Депозитные ставки для физлиц 25.07.18
16:46 25.07.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 25 июля 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|24.07.18
|25.07.18
|24.07.18
|25.07.18
|24.07.18
|25.07.18
|3 месяца
|13.39
|13.39
|2.07
|2.07
|1.05
|1.05
|6 месяцев
|14.16
|14.16
|2.75
|2.75
|1.42
|1.42
|9 месяцев
|14.16
|14.16
|3.14
|3.14
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.27
|14.27
|3.34
|3.34
|1.94
|1.94
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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