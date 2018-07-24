Минфин повысил ставку по ОВГЗ в долларах до 5,4% за 7 мес. и 5,55% за 15 мес.

Министерство финансов Украины на первичных аукционах согласилось на увеличение ставки размещения 7-мес. долларовых облигаций внутреннего госзайма до 5,4% и 15 мес. - до 5,55%, тогда как на предыдущих подобных аукционах один-два месяца назад ставки по ним составляли соответственно 5,2% и 5,4%.

Как говорится в сообщении ведомства, оно также согласилось на размещение "коротких" 5-мес. долларовых бумаг под 5,2% годовых, что в целом позволило привлечь $71,51 млн.

Минфин отказался удовлетворить 4 из 15 заявок на покупку 5-мес. ОВГЗ со ставками до 5,5%, 4 из 18 - на покупку 7-мес. со ставками до 5,65% и все 8 заявок на покупку 1,5-летних, которые были поданы под 6%, тогда как два месяца назад они размещались под 5,62%.

Помимо того Минфин привлек EUR60,5 млн под 4,2%, отклонив 1 из 7 заявок под 4,5%.

Что касается гривневых облигаций, то на этих аукционах продавец удовлетворил все 19 заявок на покупку самых коротких 70-дневных облигаций под 18% и три заявки на покупку 2-летних под 16,8%, что позволило ему получить соответственно 1,15 млрд и 0,06 млрд грн.



