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Минфин повысил ставку по ОВГЗ в долларах до 5,4% за 7 мес. и 5,55% за 15 мес.
Министерство финансов Украины на первичных аукционах согласилось на увеличение ставки размещения 7-мес. долларовых облигаций внутреннего госзайма до 5,4% и 15 мес. - до 5,55%, тогда как на предыдущих подобных аукционах один-два месяца назад ставки по ним составляли соответственно 5,2% и 5,4%.
Как говорится в сообщении ведомства, оно также согласилось на размещение "коротких" 5-мес. долларовых бумаг под 5,2% годовых, что в целом позволило привлечь $71,51 млн.
Минфин отказался удовлетворить 4 из 15 заявок на покупку 5-мес. ОВГЗ со ставками до 5,5%, 4 из 18 - на покупку 7-мес. со ставками до 5,65% и все 8 заявок на покупку 1,5-летних, которые были поданы под 6%, тогда как два месяца назад они размещались под 5,62%.
Помимо того Минфин привлек EUR60,5 млн под 4,2%, отклонив 1 из 7 заявок под 4,5%.
Что касается гривневых облигаций, то на этих аукционах продавец удовлетворил все 19 заявок на покупку самых коротких 70-дневных облигаций под 18% и три заявки на покупку 2-летних под 16,8%, что позволило ему получить соответственно 1,15 млрд и 0,06 млрд грн.
|Номер аукциона
|127
|128
|129
|130
|131
|132
|133
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200778
|Доразмещение UA4000198006
|Доразмещение UA4000196190 (ном. в инвалюте дол. США)
|Доразмещение UA4000201446 (ном. в инвалюте дол. США)
|Доразмещение UA4000199244 (ном. в инвалюте дол. США)
|Доразмещение UA4000199491 (ном. в инвалюте дол. США)
|Доразмещение UA4000199665 (ном. в инвалюте EUR)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Дата проведения
|24.07.2018
|24.07.2018
|24.07.2018
|24.07.2018
|24.07.2018
|24.07.2018
|24.07.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|25.07.2018
|25.07.2018
|25.07.2018
|25.07.2018
|25.07.2018
|25.07.2018
|25.07.2018
|Срок оплаты процентов
|-
|12.12.2018
|12.12.2018
|-
|24.10.2018
|15.08.2018
|05.12.2018
|Срок оплаты процентов
|-
|12.06.2019
|24.04.2019
|13.02.2019
|05.06.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|11.12.2019
|23.10.2019
|14.08.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|10.06.2020
|12.02.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|73.20
|32.00
|-
|27.00
|27.00
|19.75
|Номинальный уровень доходности, %
|17.10
|14.64
|6.40
|5.20
|5.40
|5.40
|3.95
|Срок обращения (дней)
|70
|686
|140
|217
|455
|567
|315
|Срок погашения
|03.10.2018
|10.06.2020
|12.12.2018
|27.02.2019
|23.10.2019
|12.02.2020
|05.06.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 189 090 000.00
|61 049 000.00
|21 350 000.00
|34 541 000.00
|25 257 000.00
|11 704 000.00
|65 301 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 189 090 000.00
|61 049 000.00
|15 850 000.00
|30 841 000.00
|25 257 000.00
|0.00
|60 301 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 907 201 000.00
|3 553 958 000.00
|132 532 000.00
|198 291 000.00
|253 211 000.00
|320 148 000.00
|193 901 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|19
|3
|15
|18
|7
|8
|7
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|19
|3
|11
|14
|7
|0
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|16.80
|5.50
|5.65
|5.55
|6.00
|4.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|16.80
|5.00
|5.20
|5.55
|6.00
|4.10
|Установленная доходность, %
|18.00
|16.80
|5.20
|5.40
|5.55
|0.00
|4.20
|Средневзвешенная доходность, %
|18.00
|16.80
|5.10
|5.25
|5.55
|0.00
|4.20
|Поступление в бюджет
|1149410066.70
|59991020.83
|16045605.50
|29911340.67
|25554274.89
|0.00
|60499432.29
Данные: Минфин Украины
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