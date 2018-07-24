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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 23.07.18
11:29 24.07.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|18.07
|16.2217
|-
|-
|-
|-
|15.7999
|15.7499
|-
|-
|-
|19.07
|16.2711
|15.6873
|20.07
|16.2075
|15.9251
|23.07
|16.1045
|16.3501
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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