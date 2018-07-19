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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.07.18
11:38 19.07.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 19 июля 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 16.07
|740573.00
|350325.25
|354712.30
|21987.27
|3570.87
|9977.32
|на 17.07
|740563.59
|350325.25
|354708.89
|21982.67
|3569.52
|9977.26
|на 18.07
|740611.57
|350325.25
|354692.16
|22025.29
|3591.70
|9977.17
|на 19.07
|742496.79
|350325.25
|356521.05
|22058.73
|3613.59
|9978.17
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 19 июля – 26,303338 грн/$1.
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