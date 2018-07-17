Минфин повысил ставку по 3-мес. ОВГЗ до 18%

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, максимальная ставка по 3-мес. бумагам была повышена с 17,4% до 18%, 6-мес. – с 17,3% до 17,8%, 12-мес. – с 17,25% до 17,7% и 3-летним – с 16,15% до 16,7%.
Это позволило удовлетворить почти все крупные заявки на покупку облигаций и привлечь 1,76 млрд грн. Основные продажи пришлись на самые "короткие" 3-мес. и самые "длинные" 3-летние бумаги – соответственно 1,305 млрд грн и 416,3 млн грн, тогда как спрос на 6-мес. и 12-мес. облигации был невелик.
Несколько покупателей по небольшим заявкам от 1 до 10 млн грн просили более высокие ставки: 18,5% по 3-мес., 17,9% – по 6 –мес. и 17% – по 3-летним, однако Минфин отказался их удовлетворить.
|Номер аукциона
|123
|124
|125
|126
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201735
|Первичное размещение UA4000201768
|Доразмещение UA4000194377
|Доразмещение UA4000200778
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|17.07.2018
|17.07.2018
|17.07.2018
|17.07.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|18.07.2018
|18.07.2018
|18.07.2018
|18.07.2018
|Срок оплаты процентов
|05.12.2018
|Срок оплаты процентов
|05.06.2019
|Срок оплаты процентов
|04.12.2019
|Срок оплаты процентов
|03.06.2020
|Срок оплаты процентов
|02.12.2020
|Срок оплаты процентов
|02.06.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|83.75
|Номинальный уровень доходности, %
|17.29
|17.61
|16.75
|17.10
|Срок обращения (дней)
|196
|350
|1 050
|77
|Срок погашения
|30.01.2019
|03.07.2019
|02.06.2021
|03.10.2018
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|35 791 000.00
|13 100 000.00
|411 246 000.00
|1 364 981 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|25 791 000.00
|13 100 000.00
|408 246 000.00
|1 354 981 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|525 791 000.00
|13 100 000.00
|3 561 916 000.00
|3 718 111 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|6
|4
|8
|11
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|5
|4
|5
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|17.90
|17.70
|17.00
|18.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|17.50
|17.50
|16.50
|17.75
|Установленная доходность, %
|17.80
|17.70
|16.70
|18.00
|Средневзвешенная доходность, %
|17.72
|17.61
|16.70
|17.98
|Поступление в бюджет
|23 550 390.01
|11 207 443.00
|416 347 340.04
|1 305 458 944.26
Данные: Минфин Украины