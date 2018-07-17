Минфин повысил ставку по 3-мес. ОВГЗ до 18%

Министерство финансов Украины вслед за Нацбанком, повысившим с 13 июля учетную ставку с 17% до 17,5%, увеличило ставки размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на первичных аукционах на 0,45-0,6 процентного пункта.

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, максимальная ставка по 3-мес. бумагам была повышена с 17,4% до 18%, 6-мес. – с 17,3% до 17,8%, 12-мес. – с 17,25% до 17,7% и 3-летним – с 16,15% до 16,7%.

Это позволило удовлетворить почти все крупные заявки на покупку облигаций и привлечь 1,76 млрд грн. Основные продажи пришлись на самые "короткие" 3-мес. и самые "длинные" 3-летние бумаги – соответственно 1,305 млрд грн и 416,3 млн грн, тогда как спрос на 6-мес. и 12-мес. облигации был невелик.

Несколько покупателей по небольшим заявкам от 1 до 10 млн грн просили более высокие ставки: 18,5% по 3-мес., 17,9% – по 6 –мес. и 17% – по 3-летним, однако Минфин отказался их удовлетворить.





Номер аукциона 123 124 125 126 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000201735 Первичное размещение UA4000201768 Доразмещение UA4000194377 Доразмещение UA4000200778 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций, шт. - - - - Дата проведения 17.07.2018 17.07.2018 17.07.2018 17.07.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 18.07.2018 18.07.2018 18.07.2018 18.07.2018 Срок оплаты процентов 05.12.2018 Срок оплаты процентов 05.06.2019 Срок оплаты процентов 04.12.2019 Срок оплаты процентов 03.06.2020 Срок оплаты процентов 02.12.2020 Срок оплаты процентов 02.06.2021 Размер купонного платежа на одну облигацию - - 83.75 Номинальный уровень доходности, % 17.29 17.61 16.75 17.10 Срок обращения (дней) 196 350 1 050 77 Срок погашения 30.01.2019 03.07.2019 02.06.2021 03.10.2018 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 35 791 000.00 13 100 000.00 411 246 000.00 1 364 981 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 25 791 000.00 13 100 000.00 408 246 000.00 1 354 981 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 525 791 000.00 13 100 000.00 3 561 916 000.00 3 718 111 000.00 Количество поданных заявок, шт. 6 4 8 11 Количество удовлетворенных заявок, шт. 5 4 5 10 Максимальный уровень доходности облигаций, % 17.90 17.70 17.00 18.50 Минимальный уровень доходности облигаций, % 17.50 17.50 16.50 17.75 Установленная доходность, % 17.80 17.70 16.70 18.00 Средневзвешенная доходность, % 17.72 17.61 16.70 17.98 Поступление в бюджет 23 550 390.01 11 207 443.00 416 347 340.04 1 305 458 944.26

Данные: Минфин Украины