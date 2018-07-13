Финансовые новости
- |
- 13.07.18
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.07.18
15:10 13.07.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 13 июля 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн.
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 11.07
|742537.70
|350325.25
|356542.02
|22177.05
|3467.67
|10025.71
|на 12.07
|739159.67
|350325.25
|353743.45
|21691.30
|3424.00
|9975.67
|на 13.07
|740571.00
|350325.25
|354863.41
|21869.44
|3539.52
|9973.38
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 13 июля – 26,228045 грн/$1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Украина опередила Россию в мировом рейтинге инноваций
|Рада закрыла 8-ю сессию, очередная откроется 4 сентября
|Рада намерена изменить налогообложение ввоза легковых автомобилей
|Смолий готовит нас к худшему будущему. Зачем НБУ повысил учетную ставку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины завершил торги в пятницу 13-го на мажорной ноте
|BitPico: 98% нод Bitcoin Cash контролирует один сервер
|Депозитные ставки для физлиц 13.07.18
|Доллар 13 июля дорожает к евро четвертую сессию подряд впервые за два месяца
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 13 июля составил 26.2332 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.07.18
Это интересно
|Смарт-часы TicWatch Pro с двумя дисплеями стоят $250
|Huawei и Audi договорились о создании подключённых автомобилей
|Microsoft представила дешёвый планшет Surface Go
|В историях Instagram появилась возможность задавать вопросы и получать ответы
|В Google Pay появилась возможность переводов денег между пользователями
|MINI и Great Wall будут вместе выпускать электрокары
|The Pirate Bay предупредил пользователей о майнинге на их компьютерах