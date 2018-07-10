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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.07.18
10:55 10.07.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|04.07
|15.7026
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|05.07
|15.7068
|14.9855
|16.1501
|-
|-
|-
|06.07
|15.3591
|15.2901
|09.07
|15.4333
|15.0503
|15.2500
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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