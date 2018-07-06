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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.07.18
12:38 06.07.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 6 июля 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 03.07
|745449.88
|350325.25
|358703.34
|23152.94
|3222.53
|10045.81
|на 04.07
|745432.35
|350325.25
|358710.30
|23111.61
|3239.09
|10046.10
|на 05.07
|743478.08
|350325.25
|357943.28
|21997.45
|3165.98
|10046.13
|на 06.07
|743536.96
|350325.25
|357856.08
|22126.67
|3181.80
|10047.16
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 6 июля – 26,429780 грн/$1.
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