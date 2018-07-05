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Депозитные ставки для физлиц 05.07.18
16:40 05.07.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 июля 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|04.07.18
|05.07.18
|04.07.18
|05.07.18
|04.07.18
|05.07.18
|3 месяца
|13.29
|13.29
|2.06
|2.06
|1.08
|1.08
|6 месяцев
|14.04
|14.04
|2.75
|2.75
|1.44
|1.44
|9 месяцев
|14.02
|14.02
|3.13
|3.13
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.12
|14.12
|3.33
|3.33
|1.96
|1.96
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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