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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 04.07.18

18:22 04.07.2018 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 июля 2018г.

Период UAH USD EUR
 04.07.1803.07.1804.07.1803.07.1804.07.1803.07.18
3 месяца 13.29 13.31 2.06 2.07 1.08 1.08
6 месяцев 14.04 14.06 2.75 2.75 1.44 1.43
9 месяцев 14.02 14.06 3.13 3.18 2.03 2.10
12 месяцев 14.12 14.15 3.33 3.35 1.96 1.99

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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