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Депозитные ставки для физлиц 04.07.18
18:22 04.07.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 июля 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|04.07.18
|03.07.18
|04.07.18
|03.07.18
|04.07.18
|03.07.18
|3 месяца
|13.29
|13.31
|2.06
|2.07
|1.08
|1.08
|6 месяцев
|14.04
|14.06
|2.75
|2.75
|1.44
|1.43
|9 месяцев
|14.02
|14.06
|3.13
|3.18
|2.03
|2.10
|12 месяцев
|14.12
|14.15
|3.33
|3.35
|1.96
|1.99
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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