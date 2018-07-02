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НБУ продал 27 июня банкам депозитные сертификаты на 21 865 млн гривен
10:37 02.07.2018 |
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 45 банкам на сумму 10 680 млн гривен и сроком на 9 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,00% годовых 34 банкам на сумму 11 185 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 26 июня продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 19 661 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-мае Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 419,939 млрд гривен, что на 15,2% больше чем за январь-май 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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