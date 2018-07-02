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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.06.18
10:32 02.07.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|25.06
|15.5962
|15.1998
|-
|-
|-
|-
|26.06
|15.7226
|-
|-
|-
|-
|15.3958
|16.1875
|-
|-
|-
|27.06
|15.3786
|15.1846
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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