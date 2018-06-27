Украина в III кв.-2018 четырежды предложит валютные ОВГЗ

Министерство финансов Украины в III квартале 2018 года планирует четыре аукциона по размещению валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ): 10 и 24 июля, 14 августа и 11 сентября.

Согласно графику размещения ОВГЗ, обнародованному на сайте министерства в среду, на первых трех аукционах намечено размещение долларовых облигаций с погашением через 1,5-2 года, тогда как валюта бумаг на сентябрьском аукционе не указана.

Во II квартале Минфин проводил валютные аукционы пять раз: три раза это были долларовые бумаги и два раза - в евро. И по долларовым бумагам Минфин дважды одновременно предлагал к продаже три выпуска - со сроками погашения от 9 месяцев до двух лет.

График размещения также предполагает выставление каждый вторник гривневых облигаций с погашением через 6 и 12 месяцев. Помимо этого, раз в две недели будут предлагаться 3-месячные бумаги, а в сентябре каждую неделю покупатели смогут приобрести 9-месячные ОВГЗ.

Что касается среднесрочных облигаций, то 3 июля Минфин намерен выставить 1,5-летние, 2-х и 3-летние бумаги, а затем будет чередовать предложение 2-х и 3-летних бумаг, дополнительно выставляя на продажу каждый последний вторник месяца еще и 5-летние облигации.

