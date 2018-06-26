Минфин понизил ставку 3-летних ОВГЗ до 15%

Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник установило ставку отсечения по 3-летним бумагам на уровне 15% годовых, тогда как неделю назад оно продало их под 16,15% годовых.

Согласно сообщению ведомства на его сайте, такое понижение доходности позволило привлечь лишь 1,02 млн грн, так как вторая заявка на этот аукцион на 50 млн грн по номиналу была подана по ставке 16,45% годовых.

Из четырех других аукционах результативным оказался только один - по размещению самых коротких 98-дневных бумаг. Минфин привлек по двум заявкам 955,5 млн грн под 17,35% годовых, тогда как неделю назад ставка размещения 77-дневных ОВГЗ составила 17,43% годовых.

Заявку на покупку этих облигаций на 2,6 млн грн под 17,4% годовых Минфин отклонил, как и три заявки на покупку 5-летних бумаг, поданные суммарно на 30 млн грн под 16,35% годовых.





Номер аукциона 110 111 112 113 114 Код выпуска облигаций Первичное размещение Доразмещенне UA4000201388 Доразмещение UA4000194377 Доразмещение UA4000201255 Доразмещение UA4000200778 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций, шт. 500 000 - - - - Дата проведения 26.06.2018 26.06.2018 26.06.2018 26.06.2018 26.06.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 27.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 Срок оплаты процентов 05.12.2018 28.11.2018 Срок оплаты процентов 05.06.2019 29.05.2019 Срок оплаты процентов 04.12.2019 27.11.2019 Срок оплаты процентов 03.06.2020 27.05.2020 Срок оплаты процентов 02.12.2020 25.11.2020 Срок оплаты процентов 02.06.2021 26.05.2021 Срок оплаты процентов 24.11.2021 Срок оплаты процентов 25.05.2022 Срок оплаты процентов 23.11.2022 Срок оплаты процентов 24.05.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию - - 83,75 80,00 - Номинальный уровень доходности, % 0,00 17,25 16,75 16,00 17,10 Срок обращения (дней) 217 350 1071 1792 98 Срок погашения 30.01.2019 12.06.2019 02.06.2021 24.05.2023 03.10.2018 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 9 260 000,00 0,00 50 975 000,00 56 130 000,00 1 002 685 000,00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 0,00 0,00 975 000,00 0,00 1 000 055 000,00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 0,00 105 000 000,00 2 952 891 000,00 30 000 000,00 1 863 130 000,00 Количество поданных заявок, шт. 2 0 2 3 3 Количество удовлетворенных заявок, шт. 0 0 1 0 2 Максимальный уровень доходности облигаций, % 0,00 0,00 16,45 16,35 17,40 Минимальный уровень доходности облигаций, % 0,00 0,00 15,00 16,35 17,35 Установленная доходность, % 0,00 0,00 15,00 0,00 17,35 Средневзвешенная доходность, % 0,00 0,00 15,00 0,00 17,35 Поступление в бюджет 0,00 0,00 1 023 545,25 0,00 955 542 551,95

Данные: Минфин Украины