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Минфин понизил ставку 3-летних ОВГЗ до 15%
18:57 26.06.2018 |
Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник установило ставку отсечения по 3-летним бумагам на уровне 15% годовых, тогда как неделю назад оно продало их под 16,15% годовых.
Согласно сообщению ведомства на его сайте, такое понижение доходности позволило привлечь лишь 1,02 млн грн, так как вторая заявка на этот аукцион на 50 млн грн по номиналу была подана по ставке 16,45% годовых.
Из четырех других аукционах результативным оказался только один - по размещению самых коротких 98-дневных бумаг. Минфин привлек по двум заявкам 955,5 млн грн под 17,35% годовых, тогда как неделю назад ставка размещения 77-дневных ОВГЗ составила 17,43% годовых.
Заявку на покупку этих облигаций на 2,6 млн грн под 17,4% годовых Минфин отклонил, как и три заявки на покупку 5-летних бумаг, поданные суммарно на 30 млн грн под 16,35% годовых.
|Номер аукциона
|110
|111
|112
|113
|114
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение
|Доразмещенне UA4000201388
|Доразмещение UA4000194377
|Доразмещение UA4000201255
|Доразмещение UA4000200778
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|500 000
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|26.06.2018
|26.06.2018
|26.06.2018
|26.06.2018
|26.06.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.06.2018
|27.06.2018
|27.06.2018
|27.06.2018
|27.06.2018
|Срок оплаты процентов
|05.12.2018
|28.11.2018
|Срок оплаты процентов
|05.06.2019
|29.05.2019
|Срок оплаты процентов
|04.12.2019
|27.11.2019
|Срок оплаты процентов
|03.06.2020
|27.05.2020
|Срок оплаты процентов
|02.12.2020
|25.11.2020
|Срок оплаты процентов
|02.06.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|24.05.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|83,75
|80,00
|-
|Номинальный уровень доходности, %
|0,00
|17,25
|16,75
|16,00
|17,10
|Срок обращения (дней)
|217
|350
|1071
|1792
|98
|Срок погашения
|30.01.2019
|12.06.2019
|02.06.2021
|24.05.2023
|03.10.2018
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|9 260 000,00
|0,00
|50 975 000,00
|56 130 000,00
|1 002 685 000,00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|0,00
|0,00
|975 000,00
|0,00
|1 000 055 000,00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|0,00
|105 000 000,00
|2 952 891 000,00
|30 000 000,00
|1 863 130 000,00
|Количество поданных заявок, шт.
|2
|0
|2
|3
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|0
|0
|1
|0
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|0,00
|0,00
|16,45
|16,35
|17,40
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|0,00
|0,00
|15,00
|16,35
|17,35
|Установленная доходность, %
|0,00
|0,00
|15,00
|0,00
|17,35
|Средневзвешенная доходность, %
|0,00
|0,00
|15,00
|0,00
|17,35
|Поступление в бюджет
|0,00
|0,00
|1 023 545,25
|0,00
|955 542 551,95
Данные: Минфин Украины
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