Финансовые новости
- |
- 26.06.18
- |
- 18:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 26.06.18
17:03 26.06.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 июня 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|26.06.18
|25.06.18
|26.06.18
|25.06.18
|26.06.18
|25.06.18
|3 месяца
|13.32
|13.32
|2.06
|2.06
|1.10
|1.10
|6 месяцев
|14.10
|14.10
|2.76
|2.76
|1.44
|1.44
|9 месяцев
|14.09
|14.09
|3.04
|3.04
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.12
|14.12
|3.33
|3.33
|1.92
|1.96
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний
ТОП-НОВОСТИ
|Решение СНБО Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности компаний ОПК введено в действие – Турчинов
|«Ложка дегтя» в европейской реформе: как меняется украинское ЖКХ
|Кремль: Сенцова не могут помиловать на основе обращения генсека Совета Европы
|Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 26 июня составил 26.1892 грн
|Доллар США укрепляется относительно евро 26 июня после слабого начала недели
|Депозитные ставки для физлиц 26.06.18
|НБУ получил от белорусского Паритетбанка заявку на покупку украинской «дочки» Сбербанка
|Биржи АТР 26 июня закрылись в основном в минусе под давлением торговых рисков
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.06.18
Это интересно
|Что делать с плохим начальником
|Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США
|Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получил экран Full HD+ с вырезом
|Внедорожник Chevrolet Blazer возродился в виде кроссовера
|Vivo и Qualcomm создают передовые антенны для 5G-смартфонов
|Xiaomi Mi Pad 4: первый в мире планшет на процессоре Snapdragon 660
|«Криптовалютный» проект Turcoin стамбульской компании Hipper оказался финансовой пирамидой