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НБУ продал 25 июня банкам депозитные сертификаты на 5 574 млн гривен
10:07 26.06.2018 |
Национальный банк в понедельник, 25 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 574 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 36 банкам на сумму 5 574 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 23 июня продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 212 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-мае Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 419,939 млрд гривен, что на 15,2% больше чем за январь-май 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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