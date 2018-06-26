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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 25.06.18
09:50 26.06.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|22.06
|15.7221
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23.06
|15.7121
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25.06
|15.5962
|15.1998
Данные НБУ
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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