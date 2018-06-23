Финансовые новости
- |
- 23.06.18
- |
- 14:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 22 июня банкам депозитные сертификаты на 20 855 млн гривен
11:53 23.06.2018 |
Национальный банк в пятницу, 22 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 20 855 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 36 банкам на сумму 8 341 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 17,00% годовых 35 банкам на сумму 12 514 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 20 июня продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 3 937 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-мае Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 419,939 млрд гривен, что на 15,2% больше чем за январь-май 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда квоты бессильны: как украинская курятина напугала Евросоюз
|Курс доллара на межбанке 22 июня откатили и ждут новых вливаний гривны
|В мае промышленное производство выросло на 2,5%
|Поправка преткновения. Почему Антикоррупционный суд невозможно запустить без скандала
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курсы валют по карточным операциям на 23.06.18
|НБУ продал 22 июня банкам депозитные сертификаты на 20 855 млн гривен
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.06.18
|На межбанке 22 июня объем торгов долларом уменьшился на $74,9 млн до $184,1 млн
|Глава ЦБ Швейцарии: блокчейн слишком примитивен
|SEC получила от клиентов Coinbase жалобы на халатность и мошенничество
Это интересно
|Криптомайнеры атаковали 40% организаций во всем мире
|Mazda улучшила родстер MX-5: он стал мощнее и безопаснее
|Xiaomi организовала сбор средств на выпуск электровелосипеда HIMO
|Oppo Find X Lamborghini: первый смартфон с системой быстрой зарядки Super VOOC
|Исследование: майнинг биткоина потребляет меньше электроэнергии, чем считалось ранее
|Volvo продемонстрировала яхту с функцией автономной швартовки
|Бюджетный роутер Xiaomi Router 4Q поддерживает технологию MiNET