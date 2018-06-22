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Goldman Sachs готовит новые сервисы для работы с криптовалютами
12:36 22.06.2018 |
Операционный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что внутри компании уже ведется обсуждение насчет создания полноценных сервисов для работы с криптовалютами. Об этом пишет Bloomberg.
Компания может не ограничиться одним запуском платформы по торговле биткоин-фьючерсами. В рамках этого сервиса Goldman Sachs планирует предложить клиентам собственную гибкую версию фьючерса, известную как «расчетный форвард»
По словам Дэвида Соломона, в будущем банк запустит торговлю фьючерсами, расчеты по которым будут осуществляться в биткоинах, а не в фиате, как это делается сейчас. Пока он не раскрывает, какие еще предложения готовит банк для клиентов.
Отметим, несмотря на "гибкое" отношение банка к криптовалютным решениям, в июне СЕО Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявил, что биткоин не заслуживает его внимания и сам он не пользуется криптовалютами.
Напомним, в декабре 2017 стало известно, что Goldman Sachs работает над созданием торговой платформы для цифровых валют. Ее запуск был запланирован на июнь.
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