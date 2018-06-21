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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 21.06.18

16:45 21.06.2018 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 21 июня 2018г.

Период UAH USD EUR
 21.06.1820.06.1821.06.1820.06.1821.06.1820.06.18
3 месяца 13.32 13.32 2.06 2.06 1.10 1.10
6 месяцев 14.10 14.10 2.76 2.76 1.44 1.44
9 месяцев 14.09 14.09 3.04 3.04 2.03 2.03
12 месяцев 14.12 14.12 3.33 3.33 1.96 1.96

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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