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Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 6.544 млрд грн
12:10 15.06.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 15 июня увеличился на 6,544 млрд грн (на 1,91%) – до 349,435 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на – 6.346 млрд грн. – до 737,036 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц – увеличился на 0,153 млрд грн, юрлиц – сократился на 0,372 млрд грн, нерезидентов изменился незначительно
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн.
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 11.06
|739370.90
|350325,25
|351795.88
|23892.80
|2966.69
|10390.28
|на 12.06
|739221.14
|350325.25
|351622.65
|23919.94
|2963.42
|10389.88
|на 13.06
|739201.26
|350325.25
|351696.85
|23806.72
|2983.09
|10389.36
|на 14.06
|730690.36
|350325.25
|342891.56
|24202.95
|2877.61
|10392.99
|на 15.06
|737036.12
|350325.25
|349435.20
|23830.80
|3030.94
|10413.92
Данные: НБУ.
Официальный курс на 15 июня – 26.219178 грн/$1.
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