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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.06.18
12:50 13.06.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 13 июня 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 07.06
|739502.08
|350325.25
|351776.48
|23793.17
|2946.83
|10660.35
|на 08.06
|739644.52
|350325.25
|352109.48
|23870.06
|2957.59
|10382.14
|на 11.06
|739370.90
|350325,25
|351795.88
|23892.80
|2966.69
|10390.28
|на 12.06
|739221.14
|350325.25
|351622.65
|23919.94
|2963.42
|10389.88
|на 13.06
|739201.26
|350325.25
|351696.85
|23806.72
|2983.09
|10389.36
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 13 июня – 26.087490 грн/$1.
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