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Минфин отказался повышать ставки по гривневым ОВГЗ и привлек 1,25 млрд грн и $234,3 млн
07:39 13.06.2018 |
Министерство финансов на первичных аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник отклонило 5 заявок на 1,09 млрд грн (по номинальной стоимости), сочтя запрошенные в них ставки завышенными, однако смогло привлечь 1,25 млрд грн по 22 другим заявкам и еще $234,3 млн на аукционе валютных ОВГЗ.
Как говорится в сообщении Минфина, покупатели просили по 2-мес. бумагам от 17,4% до 17,5% годовых, по 6-12 мес. - от 17,2% до 17,5% годовых, по 3-летним - от 16,1% до 16,5%.
Минфин же согласился лишь на повышение ставки отсечения по 9-месячным бумагам с 17,25% до 17,30% годовых и удержал ставку по 2-мес. бумагам на уровне 17,44% годовых, 6-ти и 12-мес. - 17,25% годовых, 3-летним - 16,15% годовых.
На аукционе по размещению облигаций в долларах с погашением через 581 день спрос составил $240,14 млн. Минфин отклонил лишь 3 из 30 заявок на $11,1 млн под 5,7% годовых, установив ставку отсечения на уровне 5,62% годовых. Это выше 5,4% годовых по 518-дневным ОВГЗ и 5,6% по 630-дневным ОГЗ на аукционах в конце мая, но ниже 5,65% годовых по 721-дневным на тех же аукционах по 721-дневным долларовым бумагам.
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