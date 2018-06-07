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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.06.18
11:32 07.06.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 7 июня 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 05.06
|743388.42
|350325.25
|354473.28
|24828.56
|2964.10
|10797.23
|на 06.06
|743406.58
|350325.25
|354462.80
|24843.81
|2977.41
|10797.31
|на 07.06
|739502.08
|350325.25
|351776.48
|23793.17
|2946.83
|10660.35
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 7 июня – 26,162366 грн/$1.
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