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Выведение нерезидентами валюты при погашении ОВГЗ не оказывает существенного влияния на рынок, - НБУ
14:50 06.06.2018 |
Выведение нерезидентами валюты при погашении краткосрочных облигаций внешнего госзайма не оказывает значительного влияния на валютный рынок Украины и курс гривны. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
По его словам, объем украинских долговых ценных бумаг, находящихся в собственности нерезидентов, незначителен для того, чтобы их погашение сказалось на волатильности национальной валюты.
"Около 550 миллионов долларов - пик объема украинских гривневых гособлигаций, которые были в собственности у нерезидентов. Это дневной объем купли-продажи межбанковского валютного рынка. Если нерезиденты в один день захотят выйти и вывести всю сумму, это будет иметь значение. Но, если они растянут хотя бы на неделю, тогда мы уже будем говорить о небольших цифрах", - отметил Сологуб.
В качестве примера, он привел ситуацию в Аргентине, когда за один день там произошло погашение таких облигаций на сумму 30 млрд долларов.
"Недавно мы наблюдали, что в Аргентине в какой-то день было погашение ценных бумаг, которые покупают нерезиденты, на 30 миллиардов. Наши же объемы не идут ни в какое сравнение, потому в нашей ситуации мы не видим проблем", - подчеркнул чиновник.
Сологуб пояснил, что сама политика плавающего обменного курса в какой-то степени потоки этих "горячих денег" регулирует, помогает не создавать большие дисбалансы. В собственности нерезидентов сейчас ОВГЗ на сумму 10,8 млрд гривен, а на пике, в конце марта, было 14,6 млрд.
"Мы видим, что почти 150 миллионов долларов уже вышли, и никто этого не заметил", - резюмировал замглавы Нацбанка.
Напомним, с осени 2017 года на внутреннем рынке ценных начал расти интерес иностранных инвесторов к гривневым ОВГЗ.
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