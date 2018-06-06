Минфин повысил ставку 5-мес. ОВГЗ до 17,5% годовых

Министерство финансов на первичных аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник повысило ставку отсечения по бумагам с погашением через 154 дня до 17,5% годовых, тогда как неделю назад оно размещало их с максимальной доходностью 17,25% годовых.

Как говорится в сообщении ведомства на его сайте, это позволило удовлетворить 7 из 8 поданных заявок на 417,56 млн грн, отклонив лишь одну под 17,75% годовых на 15 млн грн.

На аукционе по продаже наиболее "коротких" 70-дневных ОВГЗ Минфин удержал ставку на уровне 17,44% годовых, удовлетворив все 17 заявок на 483,82 млн грн.

В то же время размещать годичные бумаги под 17,15-17,5% годовых Минфин, как и неделю назад, отказался. Спрос на них был невелик: 3 заявки на 68,55 млн грн. Таким образом, последний раз бумаги с близким сроком обращения были размещены в середине мая под 17% годовых.



Номер аукциона 93 94 95 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000200513 Доразмезение UA4000200950 Первичное размещение Номинальная стоимость 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт. 500 000 500 000 - Дата проведения 05.06.2018 05.06.2018 05.06.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 06.06.2018 06.06.2018 06.06.2018 Срок оплаты процентов - - Размер купонного платежа на одну облигацию - - - Номинальный уровень доходности, % 16.24 17.20 0.00 Срок обращения (дней) 70 154 364 Срок погашения 15.08.2018 07.11.2018 05.06.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 911588000.00 463236000.00 68550000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000.00 448236000.00 0.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1618942000.00 632731000.00 0.00 Количество поданных заявок, шт. 17 8 3 Количество удовлетворенных заявок, шт. 17 7 0 Максимальный уровень доходности облигаций, % 17.44 17.75 17.50 Минимальный уровень доходности облигаций, % 17.40 17.20 17.15 Установленная доходность, % 17.44 17.50 0.00 Средневзвешенная доходность, % 17.44 17.41 0.00 Поступление в бюджет 483820398.12 417564253.76 0.00

Данные: Минфин Украины