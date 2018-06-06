Финансовые новости
- |
- 06.06.18
- |
- 00:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин повысил ставку 5-мес. ОВГЗ до 17,5% годовых
21:05 05.06.2018 |
Министерство финансов на первичных аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник повысило ставку отсечения по бумагам с погашением через 154 дня до 17,5% годовых, тогда как неделю назад оно размещало их с максимальной доходностью 17,25% годовых.
Как говорится в сообщении ведомства на его сайте, это позволило удовлетворить 7 из 8 поданных заявок на 417,56 млн грн, отклонив лишь одну под 17,75% годовых на 15 млн грн.
На аукционе по продаже наиболее "коротких" 70-дневных ОВГЗ Минфин удержал ставку на уровне 17,44% годовых, удовлетворив все 17 заявок на 483,82 млн грн.
В то же время размещать годичные бумаги под 17,15-17,5% годовых Минфин, как и неделю назад, отказался. Спрос на них был невелик: 3 заявки на 68,55 млн грн. Таким образом, последний раз бумаги с близким сроком обращения были размещены в середине мая под 17% годовых.
|Номер аукциона
|93
|94
|95
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200513
|Доразмезение UA4000200950
|Первичное размещение
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|500 000
|500 000
|-
|Дата проведения
|05.06.2018
|05.06.2018
|05.06.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|06.06.2018
|06.06.2018
|06.06.2018
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности, %
|16.24
|17.20
|0.00
|Срок обращения (дней)
|70
|154
|364
|Срок погашения
|15.08.2018
|07.11.2018
|05.06.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|911588000.00
|463236000.00
|68550000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000.00
|448236000.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1618942000.00
|632731000.00
|0.00
|Количество поданных заявок, шт.
|17
|8
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|17
|7
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|17.44
|17.75
|17.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|17.40
|17.20
|17.15
|Установленная доходность, %
|17.44
|17.50
|0.00
|Средневзвешенная доходность, %
|17.44
|17.41
|0.00
|Поступление в бюджет
|483820398.12
|417564253.76
|0.00
Данные: Минфин Украины
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кризис жанра. Что Путин забыл в Австрии
|Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи
|Минфин проверит законность получения субсидий
|Квартиры в Украине продолжат дешеветь, но очень медленно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-апреле страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 17,2% до 1,4 млрд гривен
|Минфин повысил ставку 5-мес. ОВГЗ до 17,5% годовых
|В мае международные резервы снизились на 1,6% до $18,1 млрд
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1562 грн
|Депозитные ставки для физлиц 05.06.18
|Фунт дорожает 5 июня на росте индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании
Это интересно
|В Украине испытали новейшую ракету-«аутофаг»
|Jaguar Land Rover создаст автопилот для бездорожья
|Электрический суперкар Maserati Alfieri получит три мотора
|Volkswagen намерен открыть в Китае три новых автозавода
|Xiaomi представила оболочку MIUI 10
|В Google Chrome 67 появилась функция авторизации без пароля
|Ученые впервые создали роговицу человеческого глаза с помощью 3D-принтера