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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.06.18

12:28 05.06.2018 |

Финансы

 

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 5 июня 2018 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

ДатаВсегоНБУБанкиЮрлицаФизлицаНерезиденты
на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34
на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 02.04 745543.53 350329.45 350291.38 28239.25 2326.21 14357.24
на 02.05 741739.26 350325.25 349950.85 27009.69 2564.29 11889.18
на 31.05 741289.12 350325.25 352577.69 24709.62 2910.01 10766.55
на 01.06 743286.36 350325.25 354541.96 24671.49 2950.56 10797.10
на 04.06 743205.70 350325.25 354445.15 24676.96 2964.24 10794.10
на 05.06 743388.42 350325.25 354473.28 24828.56 2964.10 10797.23

Данные: НБУ.

Официальный курс на 5 июня – 26,132875 грн/$1.
По материалам: Українські Новини
 

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