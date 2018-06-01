МВФ: центробанкам нужно конкурировать с криптовалютами

Центральные банки стран должны предлагать «лучшие» фиатные валюты, чтобы на равных конкурировать с криптоактивами. Такую точку зрения высказал заместитель директора Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала Международного валютного фонда (МВФ) Дон Хи в статье «Монетарная политика в цифровую эпоху».

Центробанки, возможно, рассмотрят меры для противодействия «давления криптоактивов на фиатную валюту», отмечает чиновник МВФ.

Его аргументация основана на предположении, что если криптоактивы получат широкое признание, то возрастет вероятность того, что центробанки лишатся возможности влиять на экономику посредством изменения процентной ставки.

«Власти должны регулировать использование криптоактивов, чтобы не допустить регулятивный арбитраж и любое получение необоснованного конкурентного преимущества. Такое регулирование включает меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, усиление защиты потребителей и эффективное налогообложение криптовалютных транзакций»

По его мнению, центробанки могут создавать собственные цифровые активы, которые могли бы оказаться удобными для пользователей и пополнить банковские резервы.

Это заявление перекликается с его прошлыми замечаниями, а также высказываниями других должностных лиц Фонда, включая его директора. Так, еще в марте Кристин Лагард публично заявила, что регуляторы должны применять некоторые технологии, чтобы «бороться с огнем с помощью огня».

Напомним ранее в своем годовом отчете эксперты МВФ отметили, что криптовалюты не представляют угрозы глобальной экономической стабильности.