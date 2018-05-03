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МВФ: криптовалюты не представляют угрозы мировой финансовой системе
Каждый год МВФ публикует отчет о состоянии мировой экономики. Последний отчет этой международной организации носит название «Тернистый путь вперед», а одна из его глав посвящена криптовалютам.
В документе говорится, что несмотря на впечатляющий рост криптовалют в 2017-2018 гг, общая стоимость рынка не превышает и трех процентов от совокупных активов четырех крупнейших банков. Даже во время пика спроса на цифровые активы этот показатель едва достигал 6%.
Ниже на графиках представлены подготовленные МВФ показатели динамики капитализации криптовалют, сравнение «величайших пузырей» в истории, волатильность биткоина в сравнении с некоторыми традиционными активами, а также коэффициенты Шарпа:
В отчете также говорится о значительной концентрации капитализации среди «топовых» криптовалют. Так, на долю биткоина, Ethereum и Ripple приходится около 80% от общей капитализации рынка.
Кроме того, несмотря на то, что в мире работает более 180 криптовалютных бирж, свыше 80% торговых оборотов приходится лишь на 14 крупнейших торговых площадок.
По мнению экспертов из МВФ, появление биткоин-фьючерсов на биржах CME и CBOE не оказало значительного влияния на индустрию.
«...объемы торгов фьючерсами имеют незначительный удельный вес в общей торговой активности на CME и CBOE и составляют лишь 2,3% от совокупного оборота криптовалютных бирж», - отмечается в документе.
По этим причинам специалисты из МВФ пришли к выводу, что криптовалюты представляют собой «ограниченную угрозу» для традиционной финансовой системы. В организации считают, что реальные масштабы рынка криптовалют намного меньше тех, о которых обычно рассказывают СМИ.
В то же время аналитики считают, что значительный рост этой сферы требует «бдительности со стороны регуляторов».
В более позитивном ключе в отчете говорится о технологии распределенного реестра:
«Лежащая в основе криптоактивов технология - DLT - способна лечь в основу более эффективной рыночной инфраструктуры»
Также в отчете говорится, что МВФ готов принимать активное участие в разработке регулятивных норм для новых технологий.
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