МВФ: криптовалюты не представляют угрозы мировой финансовой системе

Каждый год МВФ публикует отчет о состоянии мировой экономики. Последний отчет этой международной организации носит название «Тернистый путь вперед», а одна из его глав посвящена криптовалютам.

В документе говорится, что несмотря на впечатляющий рост криптовалют в 2017-2018 гг, общая стоимость рынка не превышает и трех процентов от совокупных активов четырех крупнейших банков. Даже во время пика спроса на цифровые активы этот показатель едва достигал 6%.

Ниже на графиках представлены подготовленные МВФ показатели динамики капитализации криптовалют, сравнение «величайших пузырей» в истории, волатильность биткоина в сравнении с некоторыми традиционными активами, а также коэффициенты Шарпа:

В отчете также говорится о значительной концентрации капитализации среди «топовых» криптовалют. Так, на долю биткоина, Ethereum и Ripple приходится около 80% от общей капитализации рынка.

Кроме того, несмотря на то, что в мире работает более 180 криптовалютных бирж, свыше 80% торговых оборотов приходится лишь на 14 крупнейших торговых площадок.

По мнению экспертов из МВФ, появление биткоин-фьючерсов на биржах CME и CBOE не оказало значительного влияния на индустрию.

«...объемы торгов фьючерсами имеют незначительный удельный вес в общей торговой активности на CME и CBOE и составляют лишь 2,3% от совокупного оборота криптовалютных бирж», - отмечается в документе.

По этим причинам специалисты из МВФ пришли к выводу, что криптовалюты представляют собой «ограниченную угрозу» для традиционной финансовой системы. В организации считают, что реальные масштабы рынка криптовалют намного меньше тех, о которых обычно рассказывают СМИ.

В то же время аналитики считают, что значительный рост этой сферы требует «бдительности со стороны регуляторов».

В более позитивном ключе в отчете говорится о технологии распределенного реестра:

«Лежащая в основе криптоактивов технология - DLT - способна лечь в основу более эффективной рыночной инфраструктуры»

Также в отчете говорится, что МВФ готов принимать активное участие в разработке регулятивных норм для новых технологий.