ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.06.18

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 30.05
|740970.09
|350325.25
|352297.27
|24692.11
|2887.95
|10767.50
|на 31.05
|741289.12
|350325.25
|352577.69
|24709.62
|2910.01
|10766.55
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 1 июня – 26,122310 грн/$1.