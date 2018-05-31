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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.05.18
11:31 30.05.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 30 мая 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 25.05
|741220.91
|350325.25
|352648.62
|24607.10
|2821.88
|10818.06
|на 29.05
|741220.91
|350325.25
|352457.21
|24788.92
|2881.94
|10767.59
|на 30.05
|740970.09
|350325.25
|352297.27
|24692.11
|2887.95
|10767.50
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 30 мая – 26.098943 грн/$1
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