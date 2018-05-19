Bitfinex начнет предоставлять регуляторам налоговые данные клиентов

Биржа Bitfinex, известная своими непрозрачными банковскими операциями, начала требовать от пользователей предоставления налоговых данных. Платформа, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, известном убежище неплательщиков налогов, сохранит эту информацию и сможет делиться ею с налоговыми органами в юрисдикциях своих клиентов. Новость вызвала настоящий переполох и недовольство пользователей площадки.

В электронном письме, отправленном некоторым пользователям, Bitfinex изложила новую политику KYC. Теперь помимо удостоверения личности и данных о местонахождении клиентов, биржа также хочет получить налоговые данные пользователей. В письме отмечалось, что требование имеет юридическую силу в соответствии с местными законами Британских Виргинских островов, где зарегистрирована биржа. Однако сбором данных биржа не ограничивается. В письме отмечается, что платформа «может обмениваться этой информацией с налоговыми органами страны проживания клиента».

Еще несколько месяцев назад на бирже даже не были внедрены базовые правила KYC. Теперь, похоже, платформа начинает терять свой статус наименее регулируемой площадки среди крупнейших бирж. После того, как в Twitter была опубликована новая политика Bitfinex, биржа разъяснила свою позицию:

«Мы отправили это сообщение не всем пользователям, а только тем, кто по-нашему мнению должен соблюсти свои налоговые обязательства перед государством. Если пользователь не получил от нас сообщение, он не должен предоставлять нам никакие данные».

Однако участники сообщества не были удовлетворены ответом и считают, что в будущем все пользователи будут обязаны соблюдать новую политику биржи.

Как и ожидалось, многие клиенты Bitfinex заявили о своем желании бойкотировать платформу и начать торговать в других местах. Пользователи криптовалют уже входят в число наиболее тщательно изученных инвесторов в мире из-за усиленного регулирования и прозрачности, присущей технологии блокчейна. Многие считают, что новая политика Bitfinex, независимо от ее правовой базы, зашла слишком далеко.

Несмотря на свою попытку работать в правовых рамках, Bitfinex за последний год не раз оказывалась в центре юридических скандалов. Недавно площадку обвинили в причастности к отмыванию денег в Польше, а скандал вокруг связи крупнейшей криптовалютной биржи и проекта «виртуальных долларов» Tether разгорелся еще в ноябре прошлого года. Сомнения в достаточности обеспечения реальными валютными резервами токенов USDT появились еще за несколько месяцев до начала широких обсуждений, однако с начала декабря события начали набирать обороты, и многие по-прежнему сомневаются в законности операций площадки.