Goldman Sachs объявил о запуске сервиса по торговле биткоин-фьючерсами

В ближайшие недели ведущий инвестиционный банк Goldman Sachs начнет использовать собственный капитал для торговли биткоин-фьючерсами от имени и по просьбе своих клиентов, сообщает New York Times.

По данным издания, точная дата запуска новой услуги пока неизвестна, однако совет директоров банка уже одобрил инициативу. Goldman Sachs также планирует «создать собственную гибкую версию фьючерса, известную как "недоставляемый форвард", которую предложит клиентам».

По словам одного из управляющих Goldman Sachs Раны Яред, решение было принято на фоне растущего числа клиентских запросов и интереса к покупке биткоина в качестве альтернативного актива.

«Мы прислушиваемся, когда клиент говорит: "Я хочу купить биткоин или биткоин-фьючерсы, потому что считаю их альтернативным средством сбережения". Почти все участники выразили определенную долю скептицизма. Не то чтобы мы не понимаем риска. Просто это повышенный риск, с которым нужно быть особенно осторожными», - отметила Яред.

Представители банка особо подчеркнули, что дальнейшее углубление Goldman Sachs в криптовалютную отрасль, в том числе работа напрямую с биткоином, будет возможно лишь после полного одобрения регуляторами США.

Первым трейдером цифровых активов, которого нанял банк для новой инициативы, стал Джастин Шмидт. До этого он занимался торговлей в хедж-фонде Seven Eight Capital, однако в прошлом году покинул организацию и начал работать с криптовалютами.

Напомним, ранее пресс-секретарь ведущего инвестиционного банка Goldman Sachs подтвердил, что организация наняла трейдера и выпускника Массачусетского технологического института Шмидта на пост вице-президента и главы отдела по вопросам рынков цифровых активов в составе подразделения банка по ценным бумагам.

Кроме того, в конце декабря прошлого года стало известно о планах Goldman Sachs по запуску торговой платформы для криптовалют в конце июня 2018 года.