Goldman Sachs нанял трейдера для курирования криптовалютных рынков

Пресс-секретарь ведущего инвестиционного банка Goldman Sachs подтвердил, что организация наняла трейдера и выпускника Массачусетского технологического института (MIT) Джастина Шмидта на пост вице-президента и главы отдела по вопросам рынков цифровых активов в составе подразделения банка по ценным бумагам. Об этом сообщает Business Insider.

«Наши клиенты заинтересованы в различных цифровых активах, поэтому мы изучаем все возможные варианты для оказания услуг в этой сфере. На данный момент мы не разработали окончательный формат нашего предложения в этой отрасли», - подчеркнул пресс-секретарь банка.

Основной задачей Шмидта станет изучение возможного взаимодействия Goldman Sachs с криптовалютным рынком, а также, вероятно, запуск собственной внебиржевой платформы для торговли цифровыми активами.

В банке подчеркнули, что на своей должности Шмидт не будет торговать какими-либо активами, включая криптовалюты.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно о планах Goldman Sachs запустить торговую платформу для криптовалют в конце июня 2018 года.

Тем не менее, в самом банке по этому поводу ничего конкретного так и не сказали.