Мнучин по-прежнему считает, что санкции США не должны затрагивать российский рынок госдолга

Министр финансов США Стивен Мнучин по-прежнему придерживается мнения о том, что санкции в отношении России не должны быть направлены против российского госдолга.

Выступая перед журналистами после слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей, С.Мнучин отметил, что поддерживает рекомендацию Минфина не вводить санкции против российского госдолга, опубликованную в январе этого года в специальном отчете.

Он отказался говорить о том, планируют ли США расширять санкции в отношении России, сообщает агентство Bloomberg.

В январском отчете американского Минфина отмечалось, что российский рынок госдолга является слишком важным, чтобы США могли ввести санкции в отношении него, не создав рисков для глобальной финансовой системы.

По мнению Минфина, распространение американских санкций на российские госбумаги и деривативы может дестабилизировать рынки и распространиться за пределы России, оказав негативное влияние на глобальные финансовые рынки и бизнес.

Статьи по теме:

11.04.18 США пла­ни­ру­ют вве­сти но­вые санк­ции про­тив Рос­сии

Но­вый па­кет санк­ций преду­смат­ри­ва­ет пол­ный за­прет на лю­бые опе­ра­ции, свя­зан­ные с го­су­дар­ствен­ным дол­гом Рос­сии. Санк­ции так­же мо­гут за­тро­нуть Сбер­банк, ВТБ, Га­з­пром­банк, Банк Моск­вы, Рос­сель­хоз­банк, Пром­связь­банк и Вне­ш­эко­ном­банк.

