Мнучин по-прежнему считает, что санкции США не должны затрагивать российский рынок госдолга

Выступая перед журналистами после слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей, С.Мнучин отметил, что поддерживает рекомендацию Минфина не вводить санкции против российского госдолга, опубликованную в январе этого года в специальном отчете.
Он отказался говорить о том, планируют ли США расширять санкции в отношении России, сообщает агентство Bloomberg.
В январском отчете американского Минфина отмечалось, что российский рынок госдолга является слишком важным, чтобы США могли ввести санкции в отношении него, не создав рисков для глобальной финансовой системы.
По мнению Минфина, распространение американских санкций на российские госбумаги и деривативы может дестабилизировать рынки и распространиться за пределы России, оказав негативное влияние на глобальные финансовые рынки и бизнес.
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Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России. Санкции также могут затронуть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.