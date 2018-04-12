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США планируют ввести новые санкции против России
10:04 11.04.2018 |
Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России.
Соответствующий законопроект размещен в базе документов Конгресса.
Под ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.
Санкции также могут затронуть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.
Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.
Возможное введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Как сообщалось, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".
В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.
Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.
Потери российских бизнесменов уже превысили 16 миллиардов долларов.
Украина планирует синхронизировать санкции против Российской Федерации с США.
Новые украинские санкции против РФ будут касаться тех олигархов, которые работают в оккупированном Россией Крыму и поставляют оружие российской армии.
В конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.
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