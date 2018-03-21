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Остатки активов MtGox стоимостью почти в 2 миллиарда долларов продолжают оказывать давление на рынок укриптовалют
08:51 21.03.2018 |
Управляющий активами в деле по банкротству MtGox Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi) раскрыл информацию о том, как он продавал BTC и BCH биржи, которые находятся в его распоряжении. Новость может утешить тех, кто опасается, что продажа оставшейся части активов MtGox приведет к крушению рынка. По словам Кобаяси, он консультировался с криптовалютными экспертами и продавал таким образом, чтобы избежать влияния на рыночную цену. Кобаяси получил прозвище «кит MtGox» - так его называют на форумах и в социальных сетях участники сообщества.
«Я продавал BTC и BCH с декабря 2017 года по февраль 2018 года», - сказал Кобаяси. «Я совершал операции с ними по отдельности - таким образом я продал разное количество BTC и BCH».
Нобуаки Кобаяси уже продал примерно по 35 тысяч BTC и BCH на общую сумму 400 миллионов долларов. Попечитель все еще владеет цифровыми активами на 1.9 миллиарда долларов, которые ему также предстоит продать или иным образом распределить. По словам Кобаяси, он консультировался с «криптовалютными экспертами» во время продаж BCH и BTC, и он не пользовался традиционным для подобной ситуации методом продаж через биржи криптовалют.
«После консультаций с криптовалютными экспертами я продал BTC и BCH не через обычную биржу, а таким образом, чтобы избежать влияния на рыночную цену, обеспечивая при этом максимально возможную безопасность транзакций. Метод продажи BTC и BCH был также одобрен судом, и я хотел бы воздержаться от его детализации. В противном случае будущие продажи активов биржи могут быть затруднены».
Тем не менее, остатки активов MtGox стоимостью почти в 2 миллиарда долларов продолжают оказывать давление на рынок, так как вероятность их продажи в ближайшие месяцы остается очень высокой.
Даже если они будут проданы вне бирж - инвесторы, которые могли бы купить их на биржах, купят их у Кобаяси, следовательно, это будет препятствовать росту цены. Однако, в перввую очередь суду необходимо будет определить судьбу оставшихся криптовалютных активов: они могут быть как распределены между пострадавшими, так и достаться Марку Карпелесу и его кредиторам.
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Есть предположение, что когда дело подойдет к концу, клиенты биржи получат возмещение убытков лишь в размере 483 долларов за BTC - по курсу на день закрытия биржи в феврале 2014 года.
25.02.14 Сайт bitcoin-биржи MtGox прекратил работу
Сайт одной из крупнейших bitcoin-бирж MtGox прекратил свою работу, также удалены все сообщения из официального twitter-аккаунта биржи.
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