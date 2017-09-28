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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кредиторы MtGox недовольны процессом банкротства

21:20 28.09.2017 |

Финансы

 

На этой неделе Колин Берджес, основатель сайта Mtgoxprotest, сделал интересную запись в блоге под названием «Кто получит наши 200 000 биткоинов?». После посещения нескольких встреч с бывшими клиентами биржи MtGox, Берджес остался недоволен процессом банкротства печально известной биржи. Есть предположение, что когда дело подойдет к концу, клиенты биржи получат возмещение убытков лишь в размере 483 долларов за BTC - по курсу на день закрытия биржи в феврале 2014 года.

Другие жертвы MtGox все еще не уверены в плане попечителя банкротства, назначенного японским судом, и никто не знает, когда заявителям будут выплачены средства из-за проблем с иском американской фирмы Coinlab.

Слабое утешение

Владелец сайта Mtgoxprotest.com не слишком доволен процессом банкротства MtGox, который проходит в Токио. По словам Колина Берджеса, некоторые из адвокатов заявителя изначально высказывали «оптимизм в отношении перспектив получения клиентами биржи полной стоимости от проданных 200 тысяч биткоинов». Однако Бургес полагает, что, скорее всего, администраторы оставшихся активов MtGox будут продавать 200 000 биткоинов по полной стоимости, в то время как клиенты биржи получат только 483 доллара за биткоин. В этом случае, скорее всего, оставшаяся сумма будет передана акционерам - таким как материнская компания биржи Tibanne, которой владеет Марк Карпелес.

«Ликвидация осуществляется в рамках корпоративного права, а не закона о банкротстве, и оставшиеся в компании деньги отойдут акционерам», - объясняет Бургес. «В настоящее время никто не знает, как избежать этой ситуации - это печальная новость».

Банкротство MtGox и иск от Coinlab

Положение обманутых вкладчиков MtGox осложняется тем, что компания Coinlab подала иск против биржи на 75 миллионов долларов. Марк Карпелес (Mark Karpeles), бывший президент Mt Gox отметил, что компания Coinlab и ее основатель Питер Вессенес (Peter Vessenes) еще больше усложняют процесс банкротства.

В мае этого года Карпелес общался с клиентами биржи на форуме в Reddit и сообщил им, что растущая цена биткоина поможет выплатам по банкротству. Однако, из-за иска компании Coinlab на сумму в 75 миллионов долларов, клиенты обанкротившейся биржи ещё очень долго могут не увидеть своих денег. Тогда Карпелес также сказал, что столь высокая сумма иска Coinlab ничем не обоснована, и просил ее владельцев уменьшить размер иска до 5 миллионов долларов.

Согласно источникам, знакомым с вопросом, Coinlab не соглашается на разрешение спора таким образом и хочет, чтобы дело было рассмотрено в США. Из-за этого иска может пройти не один год до того, как MtGox сможет вернуть деньги своим клиентам. Еще в 2012 году две фирмы заключили сделку, дающую Coinlab возможность производить обмен валют для американских и канадских клиентов биржи. После сделки Mt Gox не отдала базы данных клиентов в Coinlab, потому что якобы компания не смогла получить лицензию на работу в США и Канаде. В мае 2013 года Coinlab подала в суд на Mt Gox за нарушение условий контракта, и иск тянется до сих пор.

Масло в огонь от Goxdox II

В дополнение к иску, сайт под названием Goxdox II раскрывает подробную информацию, говорящую не в пользу Вессенеса и Coinlab. На сайте достаточно много сообщений, в которых говорится, что Вессенес - «злодей MtGox», а также опубликовано много электронных писем и многое другое. Goxdox также утверждает, что сотрудничество Coinlab и MtGox провалилось из-за того, что Вессенес не смог получить лицензию на работу и что иск - основная причина, по которой вкладчики еще долго не смогут получить свои деньги.

«Питер переоценил свои возможности, не смог получить лицензию, не смог легально работать на территории США и Канады, и Марк решил не сотрудничать», - говорится на сайте Goxdox. «Питер начал судиться, в надежде получить хоть какое-то возмещение ущерба. Эти притязания - основная причина, по которой MtGox до сих пор не вернула средства вкладчикам и не знает, когда сможет это сделать».

Сомнительный процесс

Источники, знакомые с вопросом, также утверждают, что подавляющее большинство претензий по делу MtGox уже урегулировано. В настоящее время существует два заявителя, которые не были клиентами биржи - CoinLab и Tibanne (сама Mt Gox). Coinlab подала огромный иск на банкротство Tibanne, и доверительный управляющий мог использовать прибыль от продажи компании, чтобы договориться с Coinlab. Клиенты биржи не будут иметь права голоса в этом процессе.

Те же источники утверждают, что многие заявители по делу расстроены, что владельцы традиционных валют получат 100% своих средств, акционеры получат свои выплаты, но клиенты, которые хранили на бирже биткоины, получат только 483 доллара за BTC, почти в 8 раз меньше сегодняшнего курса. По мнению клиентов биржи, именно противостояние CoinLab и Tibanne - главная причина того, что попечители все это время держат 200 000 BTC, а текущий процесс банкротства не обеспечит честные и справедливые выплаты всем заинтересованным сторонам.
По материалам: Happy Coin Club
 

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