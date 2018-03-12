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Биткоин корректируется вверх на 9-10%
08:10 12.03.2018 |
Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (bitcoin) бурно растет на торгах в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов, но аналитики прогнозируют "боковое" движение для криптовалюты, пока она не преодолеет уровень сопротивления, близкий к 12 тысячам долларов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.13 EET биткоин дорожал на 9,12%, до 9,585 тысячи долларов, на бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 10,22%, до 9,488 тысячи долларов, на GDAX - на 9,3%, до 9,501 тысячи.
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"Финансовые власти ведут переговоры с налоговым ведомством, министерством юстиции и другими структурами правительства по поводу плана по проведению ICO при условии соблюдения ряда требований", - сказал источник Korea Times.
Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожал на CoinMarketCap на 5,68%, до 726,16 доллара, Ripple - на 2,62%, до 0,821 доллара, Bitcoin Cash - на 11,71%, до 1,114 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 387,29 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.
Ранее криптотрейдеры отреагировали продажами на заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду. SEC заявила, что в том случае, если на криптовалютной бирже торгуются токены, подпадающие под определение ценных бумаг, то эти платформы должны быть зарегистрированы в SEC в соответствии с федеральным законодательством. По мнению регулятора, несмотря на то, что эти платформы имеют развитые стандарты безопасности, SEC не проверяла их и не одобряла торговые протоколы.
"Биткоин застрял в диапазоне между 7,4 тысячи и 11,9 тысячи. Я бы не хотел покупать его, когда он близок к нижней границе, лучше покупать на росте. Иными словами, пока биткоин не преодолеет отметку в 11,9 тысячи долларов, то он находится в категории "не покупать", - приводит телеканал CNBC мнение президента и основателя компании по техническому анализу биржевых торгов All Star Charts Джей-Си Паретса (J.C. Parets).
"В воскресенье биткоин отыграл часть потерь, поднявшись на 8%, до 9,7 тысячи долларов. Тем не менее, объемы были небольшие, и прорыв сопротивлений не намечается. Похоже, в ближайшее время мы увидим продолжение бокового движения", - сказал директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.
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