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Сеул может снять запрет на проведение ICO
В Южной Корее финансовыми властями готовится план по возможной легализации ICO, пишет Korea Times.
"Финансовые власти ведут переговоры с налоговым ведомством, министерством юстиции и другими структурами правительства по поводу плана по проведению ICO при условии соблюдения ряда требований", - сказал источник издания.
По словам другого источника, запрет на проведение ICO может быть снят после того, как в Корее будет создана нормативно-правовая основа для регулирования торгов криптовалют.
Ранее в стране ICO были признаны незаконным методом привлечения финансирования.
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