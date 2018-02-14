Спрос на ОВГЗ на первичных аукционах сократился втрое

Спрос на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 13 февраля снизился по сравнению с аукционами недельной давности втрое - до 2,16 млрд грн (по номиналу), а объем продаж упал в 3,5 раза - до 1,47 млрд грн.

Согласно информации на сайте Минфина, он снизил максимальную ставку размещения наиболее коротких трехмесячных бумаг с 16,5% до 16%, сохранив ставку 16,5% для шести и девятимесячных облигаций и 16,4% - для годичных.

Как и неделю, назад, наибольшим был спрос на наиболее короткие трех - шестимесячные бумаги - соответственно 875 млн грн и 604 млн грн, однако по сравнению с предыдущими аукционами он снизился соответственно в 2,6 раза и 4,2 раза.

Еще большим было падение спроса на девятимесячные ОВГЗ - в 6,3 раза, до 171 млн грн, тогда как спрос на годичные облигации сократился лишь в 1,5 раза - до 130 млн грн.

Участники рынка объясняют такие изменения укреплением курса гривни за период между аукционами (более чем на 3%), что снизило интерес нерезидентов к их покупке.

По сравнению с предыдущими аукционами стоит также отметить снижение минимальной ставки спроса на наиболее короткие бумаги с 16,5% до 15,89%, а также максимальной ставки по девятимесячным и годичным ОВГЗ с 17% соответственно до 16,9% и 16,4%. Это позволило Минфину снизить средневзвешенную цену размещения 6-месячных облигаций с 16,5% до 16,24%.

Продавец привлек по 500 млн грн от размещения наиболее коротких бумаг и примерно по 130 млн грн - от 9-ти и 12-месячных бумаг.

Помимо того Минфин разместил на аукционе двухлетние бумаги на 262 млн грн по ставке 15,8% годовых, отклонив 5 из 12 заявок, в которых ставки доходили до 16,5% годовых.