Morgan Stanley и Merrill Lynch ожидают в ближайшие месяцы открытия доступа к ОВГЗ через Clearstream

Выход международного расчетного депозитария Clearstream на украинский рынок государственных облигаций (ОВГЗ) может произойти в ближайшие месяцы, сообщается в обзорах инвестиционных банков Morgan Stanley и Merrill Lynch.

"Нам кажется заслуживающей внимания покупка трехмесячных гособлигаций в нацалюте, учитывая жесткую монетарную политику центробанка, ожидаемое открытие в ближайшие месяцы доступа на рынок через Clearstream, благоприятную конъюнктуру для нацвалюты, а также баланс счета текущих операций", - отметили аналитики Morgan Stanley после недавнего визита в Киев.

"Почти все инвесторы, имеющие доступ на рынок Украины, пристально следят за прогрессом в выходе Clearstream на внутренний рынок, который ожидается в конце второго квартала 2018 года. Такой выход рассматривается как драйвер для новых вложений, что, в свою очередь, может послужить импульсом для новой фазы ревальвации гривни", - сообщается в обзоре Merrill Lynch.

Эксперты Merrill Lynch при этом отмечают, что ограничений доступ к ОВГЗ является основной преградой для внешних инвесторов.

"В поиске высоких доходностей рынок обращает внимание на пограничные рынки (frontier markets), где, по-прежнему, преобладают двузначные ставки. Соответственно, мы обнаружили чрезвычайно большой интерес к гривне... Жесткая монетарная политика центробанка, по-видимому, является основным фактором, поддерживающим этот интерес: учетная ставка недавно была повышена до 16%, и некоторые инвесторы не исключают ее дальнейшего повышения на фоне возможного роста инфляционных рисков и/или проблем в сотрудничестве с Международным валютным фондом", - сообщается в обзоре Merrill Lynch.

В то же время эксперты Goldman Sachs ожидают, что возможность проводить операции с ОВГЗ через Clearstream будет открыта только к концу года.

"Украинские власти резко ужесточили денежно-кредитную политику с сентября 2017 года, и сейчас активно продвигают нормативные изменения, которые позволят иностранным инвесторам получить доступ к местному рынку гособлигаций через международные клиринговые организации. Этот процесс - скорее всего, будет завершен к концу текущего года", - сообщается в обзоре инвестбанка.

Как сообщалось, международная расчетно-клиринговая организация Clearstream и депозитарий Национального банка Украины с начала 2017 года ведут переговоры об установлении между структурами так называемого "линка" - счета глобального депозитария в депозитарии центробанка.

Соответствующая инициатива упростит доступ иностранных инвесторов к украинским гособлигациям: иностранным инвесторам не будет необходимости идти в Украину и открывать счет в банке, если у них есть счет в глобальном депозитарии Clearstream. Они смогут покупать украинские ценные бумаги напрямую.

Помимо этого, если кто-либо из нерезидентов будет покупать украинские облигации через Clearstream, то далее эти ценные бумаги могут обращаться за границей за иностранную валюту.

В будущем, когда учет государственных ценных бумаг будет передан в Национальный депозитарий Украины (НДУ), необходимо будет, чтобы Clearstream также открыл "линк" НДУ.