JPMorgan будет 1-м среди иностранных банков проводить клиринг в юанях в США

Таким образом, крупнейший по объему активов американский банк станет первым клиринговым партнером НБК за пределами Китая, пишет The Wall Street Journal.
Решение о том, что Китай и США назначат по клиринговому банку для юаневых транзакций на американском рынке, было принято в рамках двустороннего диалога еще в 2016 году. Тогда НБК выбрал нью-йоркский филиал одного из китайских госбанков - Bank of China.
Несмотря на стремление Пекина повысить международную роль юаня, его доля в международных расчетах неуклонно снижается последние два года: в декабре 2017 года она составляла 1,54% против рекордных 2,79% в августе 2015 года, свидетельствуют данные SWIFT.