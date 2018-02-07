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В январе население продало валюты на $257,3 млн больше, чем купило
15:00 06.02.2018 |
В январе население продало наличной валюты на 257,3 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением снова превысила покупку.
В январе население продало 837,3 млн долларов и купило 580,0 млн
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долларов больше, чем купило.
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