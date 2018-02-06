Курс биткойна опустился ниже $6000 впервые с ноября

Криптовалюты продолжают дешеветь во вторник на фоне сигналов усиления регулятивного надзора за рынком, а также глобального оттока средств инвесторов из рискованных активов.

Курс биткойна в ходе торгов опустился ниже отметки в $6000 впервые с ноября прошлого года - до $5995,58, свидетельствуют данные Coin Desk.

На 10:15 EET курс биткойна составлял $6156,13, что на 11% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Альтернативные криптовалюты - Ripple, Ether и Litecoin - также резко дешевеют.

Согласно данным агентства Bloomberg, два американских регулятора планируют обратиться к Конгрессу с предложением взять под федеральный контроль платформы для торговли криптовалютами.

Главы Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), как ожидается, будут присутствовать на слушаниях в банковском комитете Сената США во вторник.

По оценкам coinmarketcap.com, капитализация рынка криптовалют в целом сократилась более чем на $500 млрд с начала января на фоне ужесточения регулятивного надзора в ряде стран мира.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в понедельник заявил, что биткойн и другие криптовалюты являются "очень рискованными активами", к покупке которых стоит относиться с большой осторожностью.

"Виртуальные валюты являются очень волатильными. Их цена полностью спекулятивная", - заявил М.Драги, выступая в Европарламенте.

По его словам, аппетит банков к криптовалютам пока является "ограниченным". Тем не менее, недавние события, "такие как появление на рынке фьючерсов на биткойн, могут подтолкнуть и европейские банки к открытию позиций в биткойнах".

М.Драги отметил, что отвечающее за вопросы контроля рынков подразделение ЕЦБ - Единый механизм надзора (Single Supervisory Mechanism, SSM) - работает над "выявлением потенциальных пруденциальных рисков, которые цифровые активы могут представлять собой для финансовых институтов".