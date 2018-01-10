Майнить биткоин в Китае станет невыгодно при его падении до $6925

Криптовалюта биткоин может просесть ниже $7000, и даже в таком случае майнеры из Поднебесной не будут работать в убыток. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ранее появлялась информация, что китайские власти хотят повысить стоимость электроэнергии для майнинговых ферм - предполагалось, что таким образом добыча криптовалюты станет менее привлекательной.

Однако теперь хорошо видно, что биткоин должен упасть до $6925, чтобы майнить стало невыгодно. Сейчас криптовалюта хоть и дешевеет, но цена все равно значительно выше $7 тысяч - за биткоин просят примерно $13900.

К концу 2017 года на майнинг биткоина требовалось 20 тераватт в час - это десятая часть электроэнергии, требуемой для Южной Африки. Из этой цифры 15,4 тераватта в час пришлись на китайские фермы.