Украинцы в декабре-2017 продали банкам на $65,2 млн больше, чем купили

Украинцы в декабре 2017 года купили у банков валюту на эквивалент $736,5 млн, тогда как продали им на $801,7 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

Чистая продажа валюты украинцами в декабре составила $65,2млн.

Согласно сообщению, по сравнению с ноябрем 2017 года объем покупка валюты в декабре вырос на 5,8%, продажи - на 8,9%.

НБУ уточняет, что непосредственно долларов украинцы в минувшем месяце купили на 586,2 млн, продали - на 598,5 млн.

В целом в 2017 году чистая продажа валюты украинцами составила $2,139 млрд.