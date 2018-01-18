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Украинцы в декабре-2017 продали банкам на $65,2 млн больше, чем купили
12:02 18.01.2018 |
Украинцы в декабре 2017 года купили у банков валюту на эквивалент $736,5 млн, тогда как продали им на $801,7 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.
Чистая продажа валюты украинцами в декабре составила $65,2млн.
Согласно сообщению, по сравнению с ноябрем 2017 года объем покупка валюты в декабре вырос на 5,8%, продажи - на 8,9%.
НБУ уточняет, что непосредственно долларов украинцы в минувшем месяце купили на 586,2 млн, продали - на 598,5 млн.
В целом в 2017 году чистая продажа валюты украинцами составила $2,139 млрд.
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