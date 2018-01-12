Система денежных переводов MoneyGram объявила о партнерстве с Ripple

Одна из крупнейших в мире систем денежных переводов MoneyGram объявила о партнерстве с поставщиком финансовых решений Ripple, в рамках которого будет использовать токены XRP в своих процессах. Об этом говорится в официальном блоге Ripple.

С этой целью MoneyGram задействует созданную Ripple систему xRapid.

Как говорится в сообщении компании, благодаря этому MoneyGram сможет решить проблему ликвидности, с которой традиционно сталкивается большинство финансовых институтов, экономя при этом время и деньги. Одновременно с этим клиенты MoneyGram получат возможность отправлять средства в режиме реального времени при полной прозрачности и надежности процесса.

«Ripple находится на передовых позициях в блокчейн-технологии, и мы с нетерпением ждем начала пилотного запуска xRapid. Мы надеемся, что сможем повысить эффективность и улучшить качество обслуживания клиентов», - сказал CEO MoneyGram Алекс Холмс.

Статьи по теме:

05.01.18 Трое основателей Ripple стали мультимиллиардерами

За по­след­ние не­сколь­ко не­дель все со­ос­но­ва­те­ли ком­па­нии Ripple Labs Inc, вла­де­ю­щей 60% то­ке­нов XRP, ста­ли мил­ли­ар­де­ра­ми бла­го­да­ря экс­по­нен­ци­аль­но­му ро­сту кур­са крип­то­ва­лю­ты.