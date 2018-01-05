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Трое основателей Ripple стали мультимиллиардерами
14:01 05.01.2018 |
За последние несколько недель все сооснователи компании Ripple Labs Inc, владеющей 60% токенов XRP, стали миллиардерами благодаря экспоненциальному росту курса криптовалюты.
Так, на пике роста XRP ($3,84 за токен) состояние сооснователя Ripple Криса Ларсена, лично владеющего 5,19 млрд XRP и 17% долей в Ripple Labs, гипотетически составляло $55,8 млрд.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Ларсен должен был бы занять 8-е место между основателем Google Ларри Пейджем ($54,1 млрд) и мексиканским магнатом Карлосом Слимом ($63,2 млрд).
Кроме того, покинувший компанию в 2013 году Джеб Маккалеб, также известный как основатель блокчейн-стартапа Stellar, сохранил право на 5,3 млрд XRP (на данный момент - $17,3 млрд). Эти токены, однако, закрыты в эскроу-счете, и Маккалеб получает только фиксированные ежемесячные выплаты.
В свою очередь, нынешний CEO компании Брэд Гарлинхаус владеет долей 6,3%, а также неизвестным количеством токенов XRP. По предварительным оценкам его состояние уже превышает $10 млрд.
Ранее ForkLog сообщал, что Ripple занял 2-е место в списке CoinMarketCap. Кроме того, курс также позитивно отреагировал и на слухи о добавлении на Coinbase.
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